Fognini squalificato contro Zapata per frasi ingiuriose (Di mercoledì 21 aprile 2021) Fognini perde la testa contro Zapata, squalificato dal torneo di Barcellona. Ora rischia grosso in vista degli Internazionali di Roma Finisce nel peggiore dei modi l'avventura di Fabio Fognini a Barcellona. Il tennista italiano cade nella vecchia trappola del suo cervello e perde la testa inveendo contro il giudice di linea. Ancora non è chiaro cosa gli sia uscito dalla bocca, ma al termine del match si è giustificato con un "non ho detto niente". Ora Fognini rischia in vista degli Internazionali di Roma, nel momento più delicato della stagione. Fabio non è entrato in campo sin dalla prime battute, subendo il gioco di Zapata. Lo spagnolo, numero 147 del ranking ha tenuto a zero il primo set, facendo crollare psicologicamente l'avversario.

WeAreTennisITA : Fognini squalificato a Barcellona ?? Sotto per 6-0 3-0 contro Zapata Miralles, Fabio riesce a recuperare fino al 3 p… - SkySport : ATP Barcellona, Fognini squalificato contro Zapata Miralles per 'frasi ingiuriose' - Eurosport_IT : ?? Clamoroso a Barcellona: Fognini squalificato per 'verbal abuse' #BCNOpenBS #EurosportTENNIS #Fognini - Ubitennis : ATP Barcellona: Fognini squalificato per condotta antisportiva. Avrebbe insultato un giudice di ... - catullo_hipster : RT @FBiasin: #Fognini squalificato al #BarcellonaOpen sullo 0-6 4-4 per aver - in termine tecnico - 'mandato affanculo qualcuno'. A voi st… -