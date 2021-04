Elisa Isoardi: La Verità sul Ritiro dall’Isola Dei Famosi! (Di mercoledì 21 aprile 2021) Elisa Isoardi torna in Italia dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi. Ma il motivo dell’addio al Reality non sarebbe avvenuto a causa dell’occhio! Emerge una notizia bomba! Ecco cosa è successo! E’ una notizia bomba quella sganciata da Dagospia e che vede protagonista Elisa Isoardi. Il sito di informazione e gossip di Roberto D’Agostino ha rivelato i retroscena che si nasconderebbero dietro la decisione della bella conduttrice di abbandonare il reality. Stando alle indiscrezioni di D’Agostino, la ragione dell’abbandono della Isoardi non dipenderebbe dall’incidente all’occhio ma piuttosto da alcune clausole contrattuali. Non sarebbe dunque vero che le condizioni di salute dell’ex presentatrice della Prova del cuoco, fossero così gravi da richiedere l’abbondono del gioco. Il rientro in Italia, definito ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 21 aprile 2021)torna in Italia dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi. Ma il motivo dell’addio al Reality non sarebbe avvenuto a causa dell’occhio! Emerge una notizia bomba! Ecco cosa è successo! E’ una notizia bomba quella sganciata da Dagospia e che vede protagonista. Il sito di informazione e gossip di Roberto D’Agostino ha rivelato i retroscena che si nasconderebbero dietro la decisione della bella conduttrice di abbandonare il reality. Stando alle indiscrezioni di D’Agostino, la ragione dell’abbandono dellanon dipenderebbe dall’incidente all’occhio ma piuttosto da alcune clausole contrattuali. Non sarebbe dunque vero che le condizioni di salute dell’ex presentatrice della Prova del cuoco, fossero così gravi da richiedere l’abbondono del gioco. Il rientro in Italia, definito ...

