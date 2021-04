Eleonora Giorgi | ”Riaprire cinema e teatri con orari estesi | così si rischiano assembramenti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Aumento degli spettacoli sia teatrali chetografici, mascherine obbligatorie per tutti gli spettatori che assistono a uno spettacolotografico o teatrale al chiuso, distanziamento dei posti anche all’aperto, magari raddoppiando il pubblico, e no al contingentamento degliche creerebbe solo. Questa la proposta diche, parlando con l’Adnkronos si dice entusiasta della riapertura deie deiperché ritiene ”fondamentale far ripartire il paese. Temo -spiega l’attrice- che noi dovremmo imparare a convivere con questo virus. Tutto il mondo si è interrogato su come muoversi. Se il paese non riparte i danni da questo momento in poi sarebbero irrimediabili. Intanto cominciamo a ...