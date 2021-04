Discord ha rifiutato un’offerta di 10 miliardi di dollari di Microsoft

(Di mercoledì 21 aprile 2021)più di un mese fa ha avviato delle trattative per vendere la propria piattaforma ao ad altre società interessate. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal il sito di chat vocale e testuale sarebbe stato valutato daper un valore di oltre 10di, ma avrebbel’offerta., che conta circa 140 milioni di utenti mensili e ha generato 130 milioni didi guadagni nel 2020, è in trattative anche con Amazon ed Epic Games ma, secondo quanto riportato, la piattaforma sembrerebbe poco interessata a vendersi ai grandi nomi e preferirebbe prendere in considerazione l’idea di rimanere indipendente nonostante non sia la soluzione più redditizia.ha un forte interesse ...

Ultime Notizie dalla rete : Discord rifiutato

Ufficialmente i portavoce di Twitter e Clubhouse hannodi commentare. Non si sa con ... Facebook, LinkedIn e Spotify " per non parlare di programmi simili, come Slack e" hanno messo ...Sebbene fossero poco più di $ 100, il giocatore lo hae ha chiesto che il premio fosse ... ma il gesto è molto nobile e in molti hanno condiviso messaggi di supporto sul serverdel ...Discord ha detto no all'offerta di Microsoft: sembrerebbe interessato a rimanere una piattaforma indipendente, nonostante sia la scelta meno redditizia. Anche Amazon e Epic Games sono interessati all' ...Microsoft potrebbe essere vicino ad una nuova importante acquisizione, questo stando alle fonti di due siti di informazione importanti come Bloomberg e VentureBeat. Stando alle informazioni di queste ...