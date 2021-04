Criptovalute | Savona | ‘perso tempo prezioso | autorità seguano evoluzioni mercato’

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. – (Adnkronos) – Sul fenomeno“si è personel capire di fronte a che cosa il mercato si trovava e, pertanto, nel regolarlo. Il Genio è uscito dalla Lampada di Aladino e non può più rientrarci” ma possiamo ” solo convivere per evitare una nuova grave crisi”. Lo sottolinea all’Adnkronos il presidente della Consob Paolo, ricordando la lezione che emerge dal celebre libro dell’economista Charles Kindleberger. “In ‘Manias, panics and crashes’, che ha avuto 7 edizioni (un record per un libro di economia) Kindleberger – ricorda il professor– spiega il ciclo delle crisi, partendo dalle manie (o euforia) e finendo nelle insolvenze causate per il panico delle perdite”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.