Covid | riunione Draghi - ministri | resta il coprifuoco alle 22 | Giorgetti | ' Studiamo un green pass italiano per stranieri'

Advertising

Agenzia_Ansa : Rimandata la riunione del Comitato tecnico scientifico nella quale gli esperti dovrebbero esprimere un parere sul p… - msn_italia : Riunione Draghi-ministri: resta il coprifuoco alle 22 - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Covid, dopo riunione Draghi-ministri confermato #coprifuoco alle 22. Non passa richiesta di spostamento alle 23 #21ap… - carlasignorile : #Covid, dopo riunione Draghi-ministri confermato #coprifuoco alle 22. Non passa richiesta di spostamento alle 23… - emimatite : +++++++Il centrosinistra sceglierà il candidato sindaco di #Roma con le primarie, che si svolgeranno il 20 giugno.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid riunione

L'Arena

In collegamento anche lo scrittore esperto dei reali Antonio Caprarica , che in merito all'assenza di Carlo spiega: 'Ci sono regole molto rigide per ilche impediscono lacontemporanea ......e punitive' vedi anche, torna la zona gialla: cosa cambia dal 26 aprile Secondo fonti ministeriali prima del Cdm - dapprima previsto per le 17, ma avviato più tardi - si è tenuta una...Coronavirus, "Vax day" in Calabria: vaccinazione di massa il 24 e 25 aprile. Iniziativa di tutti gli enti preposti: ecco cosa fare ...Il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera al decreto per le riaperture dal 26 aprile è terminato. Secondo fonti ministeriali prima del Cdm si è tenuta una riunione supplementare – e info ...