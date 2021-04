Covid: Procura Roma indaga su siringhe ordinate da ex commissario Arcuri (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Dopo la Corte dei Conti anche la Procura di Roma indaga sulle oltre 157 milioni di siringhe di precisione “luer lock” comprate dall’ex commissario Domenico Arcuri e pagate circa 10 milioni di euro. Il fascicolo affidato al pm Antonio Clemente è senza indagati né ipotesi di reato. L’indagine è partita dopo un esposto presentato dal parlamentare europeo di Fratelli d’Italia, Enzo Rivellini. “L’acquisto programmabile e non emergenziale è, certo, una vicenda degna di attenzione ‘ scrive nell’esposto l’avvocato Luigi Ferrandino che assiste il deputato – Il costo delle siringhe ‘luer lock’ pagato dalla struttura commissariale è risultato decisamente più alto delle normali siringhe che in tutto il ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 aprile 2021), 21 apr. (Adnkronos) – Dopo la Corte dei Conti anche ladisulle oltre 157 milioni didi precisione “luer lock” comprate dall’exDomenicoe pagate circa 10 milioni di euro. Il fascicolo affidato al pm Antonio Clemente è senzati né ipotesi di reato. L’indagine è partita dopo un esposto presentato dal parlamentare europeo di Fratelli d’Italia, Enzo Rivellini. “L’acquisto programmabile e non emergenziale è, certo, una vicenda degna di attenzione ‘ scrive nell’esposto l’avvocato Luigi Ferrandino che assiste il deputato – Il costo delle‘luer lock’ pagato dalla struttura commissariale è risultato decisamente più alto delle normaliche in tutto il ...

Advertising

repubblica : Covid, la procura di Bergamo: 'Speranza non chiese di far cadere nel nulla il report che evidenziava le falle itali… - liberenotizie : Covid, procura Roma indaga su siringhe ordinate da Arcuri. Adnkronos - ultimora - zazoomblog : Covid: Procura Roma indaga su siringhe ordinate da ex commissario Arcuri - #Covid: #Procura #indaga #siringhe - fisco24_info : Covid, procura Roma indaga su siringhe ordinate da Arcuri: L'indagine, sulle oltre 157 milioni di siringhe comprate… - messveneto : Arcuri senza pace, la procura di Roma apre un fascicolo sull’acquisto di milioni di siringhe: L'ex commissario stra… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Procura Anarchici pronti alla rivolta ... è la sigla per l'invito alla rivolta che appare sempre più spesso in questi mesi di pandemia e firma anche alcuni attacchi ai siti - icona del contrasto al Covid. La Procura nazionale antiterrorismo ...

Prestava soldi con tassi usura nel lockdown, ai domiciliari ...dalla procura l'uomo avrebbe prestato soldi con interessi compresi tra il 20% e il 912% approfittando della crisi economica durante i mesi del lockdown dello scorso anno imposto dall'emergenza Covid -...

Covid, procura Roma indaga su siringhe ordinate da Arcuri Adnkronos Asp Cosenza, i sindacati hanno incontrato il commissario La Regina Si è concluso nella tarda serata di ieri, martedì 20 aprile, l’incontro fra i Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL territoriali e comprensoriali, i Segretari delle Federazioni di Categoria e il Comm ...

Cgil Cisl Uil: incontro con Commissario ASP Cosenza La Regina Cosenza, 21.04.2021 - Si è concluso nella tarda serata di ieri, martedì 20 aprile, l’incontro fra i Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL territoriali e comprensoriali, i Segretari delle Federazioni ...

... è la sigla per l'invito alla rivolta che appare sempre più spesso in questi mesi di pandemia e firma anche alcuni attacchi ai siti - icona del contrasto al. Lanazionale antiterrorismo ......dallal'uomo avrebbe prestato soldi con interessi compresi tra il 20% e il 912% approfittando della crisi economica durante i mesi del lockdown dello scorso anno imposto dall'emergenza-...Si è concluso nella tarda serata di ieri, martedì 20 aprile, l’incontro fra i Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL territoriali e comprensoriali, i Segretari delle Federazioni di Categoria e il Comm ...Cosenza, 21.04.2021 - Si è concluso nella tarda serata di ieri, martedì 20 aprile, l’incontro fra i Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL territoriali e comprensoriali, i Segretari delle Federazioni ...