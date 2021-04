Covid Lazio, ‘giallo’ circolare Regione su vaccini ad amici (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una circolare che attribuisce ai medici di famiglia 30mila dosi di vaccino somministrate in modo anomalo, registrate alla voce ‘altro’, nella casella delle categorie prioritarie. E che prefigura possibili controlli da parte del ministero della Salute. Un documento che, però, non è mai arrivato ai dottori, che questa mattina ne hanno visto alcuni stralci pubblicati sulla stampa. Un ‘giallo’ che irrita e offende i camici bianchi. “Io lo chiamo sabotaggio. Cosa altro significa fare uscire una notizia del genere, facendo intendere che i medici di famiglia fanno i vaccini agli amici degli amici?”, dice all’Adnkronos Salute Pierluigi Bartoletti, segretario della Federazione italiana dei medici di medicina di medicina generale (Fimmg) di Roma, che non nasconde la sua irritazione. Bartoletti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Unache attribuisce ai medici di famiglia 30mila dosi di vaccino somministrate in modo anomalo, registrate alla voce ‘altro’, nella casella delle categorie prioritarie. E che prefigura possibili controlli da parte del ministero della Salute. Un documento che, però, non è mai arrivato ai dottori, che questa mattina ne hanno visto alcuni stralci pubblicati sulla stampa. Unche irrita e offende i cbianchi. “Io lo chiamo sabotaggio. Cosa altro significa fare uscire una notizia del genere, facendo intendere che i medici di famiglia fanno iaglidegli?”, dice all’Adnkronos Salute Pierluigi Bartoletti, segretario della Federazione italiana dei medici di medicina di medicina generale (Fimmg) di Roma, che non nasconde la sua irritazione. Bartoletti ...

Advertising

RegioneLazio : #Vaccino anti #Covid19 Da martedì 27 Aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 59-58 (nati 1… - quartomiglio : Covid-19, dati 21 aprile 2021: a Roma e nel Lazio - infoitinterno : Nel Lazio partono le prenotazioni del vaccino contro il covid per gli under 60. Nonostante l'ordinanza Figliuolo |… - infoitinterno : Vaccini anti Covid nel Lazio, almeno una dose a quasi sei ultrasessantenni su dieci - infoitinterno : Covid, in 50mila spostano domicilio nel Lazio per vaccinarsi prima -