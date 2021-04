Conte: 'La pressione si sente, ma il traguardo è vicino. E sulla Superlega...' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Antonio Conte diventa psicologo con vista scudetto. Dopo i richiami alla calma quando l'Inter viaggiava a tutta velocità, ora che pressione e fatica si fanno sentire il tecnico leccese usa parole più ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Antoniodiventa psicologo con vista scudetto. Dopo i richiami alla calma quando l'Inter viaggiava a tutta velocità, ora chee fatica si fanno sentire il tecnico leccese usa parole più ...

Advertising

danisailor7 : RT @fcin1908it: Conte: 'Inevitabile che si senta la pressione. Non dimentichiamo che tantissimi calciatori stanno lottando per la prima vol… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Conte: 'La pressione si sente, ma il traguardo è vicino. E sulla Superlega...' - stipicj : RT @marifcinter: Conte: 'E' normale che si senta la pressione. Stiamo parlando dello scudetto eh. E' una cosa molto importante. Sono 10 ann… - S1m0n3_0rs0 : RT @marifcinter: Conte: 'Inevitabile che si senta la pressione. Non dimentichiamo che tantissimi calciatori stanno lottando per la prima vo… - sportli26181512 : Conte: 'La pressione si sente, ma il traguardo è vicino. E sulla Superlega...': Conte: 'La pressione si sente, ma i… -