Colleferro, 17enne aggredito: i due ammettono di aver infierito sulla vittima. Eppure il gip dispone i domiciliari (Di mercoledì 21 aprile 2021) Colleferro, il caso del 17enne di Segni aggredito da due ragazzi nella cittadina del Frusinate si aggiorna all’ultima novità procedurale. L’ultimo provvedimento, infatti, è quello del gip di Velletri, che ha disposto gli arresti domiciliari per Lorenzo Farina e Cristian Marozza, il 19enne e il 18enne accusati del pestaggio del minorenne, avvenuto sabato pomeriggio a Colleferro. Il giudice ha deciso di non convalidare il fermo per i due ragazzi, accusati di lesioni gravi in concorso con l’aggravante dei motivi futili e abietti, che lasciano il carcere di Rieti in favore dei domiciliari. Colleferro, 17enne aggredito, l’ordinanza: gli indagati hanno infierito sulla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 aprile 2021), il caso deldi Segnida due ragazzi nella cittadina del Frusinate si aggiorna all’ultima novità procedurale. L’ultimo provvedimento, infatti, è quello del gip di Velletri, che ha disposto gli arrestiper Lorenzo Farina e Cristian Marozza, il 19enne e il 18enne accusati del pestaggio del minorenne, avvenuto sabato pomeriggio a. Il giudice ha deciso di non convalidare il fermo per i due ragazzi, accusati di lesioni gravi in concorso con l’aggravante dei motivi futili e abietti, che lasciano il carcere di Rieti in favore dei, l’ordinanza: gli indagati hanno...

