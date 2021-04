Coldiretti sulle riaperture: “Boccata di ossigeno per le aziende ma il 25 aprile sarà ancora tutto fermo” (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – In una nota Coldiretti si esprime sulle riaperture previste a partire dal 26 aprile, parlando di “una Boccata di ossigeno per le aziende” ma ricordando anche che “il 25 aprile sarà ancora tutto fermo”, con conseguenze facilmente immaginabili in termini di mancati incassi. Secondo l’associazione, la riapertura di bar e ristoranti per il servizio al tavolo riguardera’ solo poco più di 1 locale su 2 che può contare su spazi all’aperto. Le maggiori difficoltà si registrano nei centri urbani stretti tra traffico e asfalto, mentre nelle campagne – sottolinea la Coldiretti – ci si sta organizzando per offrire agli ospiti la possibilità di cenare sotto gli uliveti in ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – In una notasi esprimepreviste a partire dal 26, parlando di “unadiper le” ma ricordando anche che “il 25”, con conseguenze facilmente immaginabili in termini di mancati incassi. Secondo l’associazione, la riapertura di bar e ristoranti per il servizio al tavolo riguardera’ solo poco più di 1 locale su 2 che può contare su spazi all’aperto. Le maggiori difficoltà si registrano nei centri urbani stretti tra traffico e asfalto, mentre nelle campagne – sottolinea la– ci si sta organizzando per offrire agli ospiti la possibilità di cenare sotto gli uliveti in ...

