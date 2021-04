Advertising

TV7Benevento : Cinema: Rutelli (Anica) su nomine Cinecittà, 'Franceschini non poteva fare scelta migliore'... -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Rutelli

Metro

... oltre al dgNicola Borrelli, tra gli altri Pupi Avati, l'europarlamentare Massimiliano Smeriglio e il presidente dei produttori italiani Francescoe la responsabile della cultura ...... oltre al DgNicola Borrelli, tra gli altri Pupi Avati, l'europarlamentare Massimiliano Smeriglio e il presidente dei produttori italiani Francescoe la responsabile della cultura ...E' quanto afferma in una nota il presidente dell'Anica Francesco Rutelli commentando le nomine ai vertici dell’Istituto Luce Cinecittà.Secondo Rutelli, "l'intero CdA è di alto livello: la Presidenza ..."Il plauso dell'Anica" per le nomine del governo per Luce-Cinecittà è stato espresso dal presidente Francesco Rutelli. "In un momento di straordinari e difficili cambiamenti, l'Istituto può essere ele ...