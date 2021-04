Caso Gessica Notaro, la Cassazione: “Nessuno sconto e nessuna attenuante” (Di mercoledì 21 aprile 2021) . La decisione della Corte. Dopo la condanna in secondo grado, la Cassazione si è espressa sulla vicenda di Gessica Notaro negando la concessione delle attenuanti per Edson Tavares, il 33enne condannato per aver sfigurato la ragazza con l’acido. . La decisione sul Caso simbolo della violenza sulle donne Tavares è stato condannato in secondo grado a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per aver sfregiato l’ex fidanzata Gessica Notaro con l’acido. La Cassazione ha stabilito che questo tipo di aggressione è così grave da non poter concedere attenuanti o sconti di pena. Per il Caso di Gessica Notaro si è deciso di ricorrere al Codice Rosso nonostante l’aggressione, avvenuta il 10 gennaio del 2017, sia ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 aprile 2021) . La decisione della Corte. Dopo la condanna in secondo grado, lasi è espressa sulla vicenda dinegando la concessione delle attenuanti per Edson Tavares, il 33enne condannato per aver sfigurato la ragazza con l’acido. . La decisione sulsimbolo della violenza sulle donne Tavares è stato condannato in secondo grado a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per aver sfregiato l’ex fidanzatacon l’acido. Laha stabilito che questo tipo di aggressione è così grave da non poter concedere attenuanti o sconti di pena. Per ildisi è deciso di ricorrere al Codice Rosso nonostante l’aggressione, avvenuta il 10 gennaio del 2017, sia ...

francang1950 : RT @RaiNews: Nel caso di Gessica Notaro è stata considerata nella sua gravità e confermata la condanna per Tavares che la sfregiò https://… - gessica_skipper : Gara di canto! Ma chissà chi vincerà! Io faccio un nome a caso ------> Sangiovanni. #Amici20 - VirgilioZanni : RT @RaiNews: Nel caso di Gessica Notaro è stata considerata nella sua gravità e confermata la condanna per Tavares che la sfregiò https://… - RaiNews : Nel caso di Gessica Notaro è stata considerata nella sua gravità e confermata la condanna per Tavares che la sfregi… - FirenzePost : Cassazione: niente sconti di pena per chi colpisce l’ex con l’acido. Il caso di Gessica Notaro -