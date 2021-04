Caos sulla Pontina, incidente a auto in panne: code e rallentamenti verso Roma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Caos sulla Pontina per un incidente e un’auto in panne che hanno causato diversi chilometri di code. L’incidente si è registrato intorno alle 9.00 all’altezza del chilometro 54+400, in direzione Roma. Lo scontro, di cui ancora non si conosce l’esatta dinamica, ha causato circa 4 chilometri di code e rallentamenti tra Borgo Montello e Campoverde. Sempre in mattinata, intorno alle 8.15, un’auto in panne al chilometro 31+100 ha causato lunghe code tra Laurentina e Pomezia verso Roma. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 aprile 2021)per une un’inche hanno causato diversi chilometri di. L’si è registrato intorno alle 9.00 all’altezza del chilometro 54+400, in direzione. Lo scontro, di cui ancora non si conosce l’esatta dinamica, ha causato circa 4 chilometri ditra Borgo Montello e Campoverde. Sempre in mattinata, intorno alle 8.15, un’inal chilometro 31+100 ha causato lunghetra Laurentina e Pomezia. su Il Corriere della Città.

