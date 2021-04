‘Brumotti sei un infame, troppe poche te n’hanno date’: il post choc di Chef Rubio contro il giornalista di Striscia (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Non sapete nulla del core immenso del Quarticciolo, voi giornalisti da strapazzo vi dovreste vergognare per la propaganda infame che riservate a chi è abbandonato dallo Stato, e resiste nonostante tutto con dignità e umanità. Brumotti sei un infame, troppe poche te n’hanno date“. Ecco il post dai toni forti con cui il famoso Chef Rubio ha insultato l’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti, che ieri stava documentando lo spaccio di droga in Via Ostuni. Un gruppo di persone ha aggredito la troupe: il cameraman e i due inviati hanno riportato diversi lividi, ma ad avere la peggio è stato proprio Brumotti. Fermo restando che la stragrande maggioranza degli abitanti del quartiere sono persone perbene, l’episodio è sicuramente da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Non sapete nulla del core immenso del Quarticciolo, voi giornalisti da strapazzo vi dovreste vergognare per la propagandache riservate a chi è abbandonato dallo Stato, e resiste nonostante tutto con dignità e umanità. Brumotti sei untedate“. Ecco ildai toni forti con cui il famosoha insultato l’inviato dila Notizia Vittorio Brumotti, che ieri stava documentando lo spaccio di droga in Via Ostuni. Un gruppo di persone ha aggredito la troupe: il cameraman e i due inviati hanno riportato diversi lividi, ma ad avere la peggio è stato proprio Brumotti. Fermo restando che la stragrande maggioranza degli abitanti del quartiere sono persone perbene, l’episodio è sicuramente da ...

