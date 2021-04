Atalanta, i convocati per la Roma: non c’è Hateboer (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Atalanta ha diramato la lista dei convocati per il match della 32a giornata di Serie A contro la Roma: l’elenco completo L’Atalanta ha diramato la lista dei convocati per il match della 32a giornata di Serie A contro la Roma. Assente Hans Hateboer. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’ha diramato la lista deiper il match della 32a giornata di Serie A contro la: l’elenco completo L’ha diramato la lista deiper il match della 32a giornata di Serie A contro la. Assente Hans. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

