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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2021 ore 12 | 30

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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2021 ore 12:30 (Di martedì 20 aprile 2021) Viabilità DEL 20 APRILE 2021 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E LA TUSCOLANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA F. FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; INFINE, CODE SU VIA PALOMBARESE TRA VIA DI SANTA LUCIA E LE MOLETTE IN DIREZIONE MENTANA; IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione ...
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