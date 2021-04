Vaccinazioni, anche a Telese carabinieri in supporto degli over 70 in difficoltà (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl comandante della stazione dei carabinieri di Telese Terme, Luogotenente Roberto D’Orta fa sapere che “così come comunicato dal Comando Provinciale carabinieri di Benevento, tutti gli ultra settantenni che hanno minore facilità nell’utilizzo di internet o privi di un accesso alla rete, strumenti necessari per l’iscrizione alla piattaforma della Regione Campania per l’adesione alla campagna vaccinale in atto, potranno recarsi presso la più vicina caserma dell’Arma, per essere aiutati nella compilazione. In caso di impedimento o difficoltà a spostarsi saremo noi militari a recarci da loro“. In particolare, così come già comunicato da una nota del Comando provinciale “nei casi di effettivo impedimento a raggiungere il Comando più vicino, basterà contattare il numero di pronto intervento ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl comandante della stazione deidiTerme, Luogotenente Roberto D’Orta fa sapere che “così come comunicato dal Comando Provincialedi Benevento, tutti gli ultra settantenni che hanno minore facilità nell’utilizzo di internet o privi di un accesso alla rete, strumenti necessari per l’iscrizione alla piattaforma della Regione Campania per l’adesione alla campagna vaccinale in atto, potranno recarsi presso la più vicina caserma dell’Arma, per essere aiutati nella compilazione. In caso di impedimento oa spostarsi saremo noi militari a recarci da loro“. In particolare, così come già comunicato da una nota del Comando provinciale “nei casi di effettivo impedimento a raggiungere il Comando più vicino, basterà contattare il numero di pronto intervento ...

Advertising

sbonaccini : Alle 23 superate anche oggi le 25mila vaccinazioni, in totale domani supereremo il milione e 200mila. Capaci di fa… - Gabriel05470893 : @Agenzia_Ansa Anche i morti per vaccini non giustificano la pressione per le vaccinazioni - anteprima24 : ** #Vaccinazioni, anche a Telese #Carabinieri in supporto degli over 70 in difficoltà ** - VitoBardi : Anche ieri #Basilicata migliore regione d'Italia per #vaccinazioni (4194). E possiamo fare ancora meglio. - Gingio5 : @EnzoMas48 @Lisa90135765 @renatosil8 Non sono d'accordo. Vero che sono aumentate le vaccinazioni antinfluenzali ri… -