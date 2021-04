Uomini e Donne, nuova lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari (Di martedì 20 aprile 2021) E aveva aggiunto: 'Da quanto leggo in rete, mi pare che questo modo di fare di Gemma abbia stancato tantissime persone. La televisione è un ottimo punto d'incontro, ma poi le storie vanno vissute nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 aprile 2021) E aveva aggiunto: 'Da quanto leggo in rete, mi pare che questo modo di fare diabbia stancato tantissime persone. La televisione è un ottimo punto d'incontro, ma poi le storie vanno vissute nel ...

Advertising

riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - DPCgov : “Una forza che può contare su oltre 300mila donne e uomini formati e preparati. Il volontariato di… - frandemartino : Vale sempre la pena di ricordare che secondo le prime serate della tv nazionale italiana il mondo è popolato da Don… - en__abyme : RT @olaurone: Per parlare del video di Grillo, di stupro, di violenza sulle donne all'Aria che tira pensano bene di invitare 3 uomini, 3 D… - telepvathy : come se non esistessero uomini di 20, 40 o 60 anni che stuprano le donne ma mi spiegate perché non collegate quei d… -