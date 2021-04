Torre Annunziata, ucciso per difendere la figlia: così hanno ammazzato Maurizio. Ad agire più persone (Di martedì 20 aprile 2021) Colpito alla testa con un compressore portatile e accoltellato al torace per un parcheggio conteso. Alla brutale aggressione di Maurizio Cerrato – definito invece dalla figlia 20enne un vero e proprio “agguato” – avrebbero partecipato almeno in quattro. Secondo la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 aprile 2021) Colpito alla testa con un compressore portatile e accoltellato al torace per un parcheggio conteso. Alla brutale aggressione diCerrato – definito invece dalla20enne un vero e proprio “agguato” – avrebbero partecipato almeno in quattro. Secondo la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fattoquotidiano : Torre Annunziata, uomo colpito con un cric e accoltellato a morte in un parcheggio. L’ipotesi: “Ucciso per il posto… - TgrRai : È stato brutalmente ucciso per aver difeso la figlia aggredita per un parcheggio conteso nel centro di Torre Annunz… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Uomo ucciso a Torre Annunziata, forse dopo una lite per un parcheggio #ANSA - rep_napoli : Torre Annunziata, uomo ucciso a colpi di cric per un parcheggio. La figlia: 'Voleva difendere me' [di Irene de Arca… - T7TorreSette : #TorreAnnunziata - Omicidio #Cerrato, il consigliere regionale Borrelli: 'Assicurare presto queste belve alla giust… -