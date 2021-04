SuperLega, la rabbia dell’ex attaccante del Napoli De Zerbi (Di martedì 20 aprile 2021) Il tecnico del Sassuolo ed ex attaccante del Napoli, Roberto De Zerbi, ha criticato e mostrato la propria rabbia nei confronti della SuperLega. SuperLega, le critiche del tecnico del Sassuolo De Zerbi in conferenza stampa su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) Il tecnico del Sassuolo ed exdel, Roberto De, ha criticato e mostrato la proprianei confronti della, le critiche del tecnico del Sassuolo Dein conferenza stampa su Notizie.it.

Advertising

junews24com : Padovan sorpreso: «Non mi aspettavo questa rabbia da Uefa e Fifa» - - MarGauFil : Lo Sport sembra aver smarrito i suoi valori e perso la sua utilitá sociale. Il Calcio è sempre meno gioco e sempre… - SeEarn : SUPERLEGA, DE ZERBI DURISSIMO: “NON GIOCHEREI COL MILAN: MI DOVRANNO COSTRINGERE AD ANDARE IN PANCHINA” #Superlega… - NCN_it : SUPERLEGA, DE ZERBI DURISSIMO: “NON GIOCHEREI COL MILAN: MI DOVRANNO COSTRINGERE AD ANDARE IN PANCHINA” #Superlega… - NCN_it : SUPERLEGA, DE ZERBI DURISSIMO: “NON GIOCHEREI COL MILAN: MI DOVRANNO COSTRINGERE AD ANDARE IN PANCHINA” #Superlega… -