Superlega | il segretario Laghrari | ' Pronti a partire a settembre'

(Di martedì 20 aprile 2021) "Lapuòanche tra cinque mesi. Siamoa sederci e parlare con la Uefa. Le loro minacce di esclusioni non sono comunque legali". Queste le parole delgenerale della ...

Advertising

Glongari : Anas #Laghrari, segretario generale della #Superlega: “La Super League può partire anche tra cinque mesi. Siamo pro… - gibelli_omar : RT @sportface2016: +++#Superlega, il segretario generale Laghrari: 'Pronti a partire tra cinque mesi'+++ - _grazy87 : RT @marifcinter: Anas Laghrari, segretario generale della Superlega: 'La Super League può partire anche tra cinque mesi. Siamo pronti a sed… - infoitsport : LIVE - Superlega, il segretario Laghrari: 'Possiamo partire tra 5 mesi'. Infantino: 'Disapproviamo con forza' - DavideFm1899 : RT @sportface2016: +++#Superlega, il segretario generale Laghrari: 'Pronti a partire tra cinque mesi'+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega segretario

Anche ildel PD Enrico Letta non ci sta e parla a La Gazzetta dello Sport del nuovo scenario a cui si andrebbe ...Quando partirebbe lavoluta fortemente dai 12 club ribelli ? C'era chi ipotizzava già il mese di agosto come ...prima del 2022 - 2023 ma una prima data arriva dalle parole del...La Superlega di calcio "è la riproposizione della prevalenza del profitto, magari con aiuti di Stato, sui valori dello sport". Lo ...«La Superlega può partire anche tra cinque mesi. Siamo pronti a sederci e a parlare con la Uefa. Le loro minacce di esclusioni non sono comunque legali». Anas Laghrari, ...