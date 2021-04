Striscia la Notizia, tapiro d’oro a Diletta Leotta: smentita la crisi con Can Yaman (Di martedì 20 aprile 2021) La bellissima Diletta Leotta viene ‘premiata’ con il sesto tapiro d’oro da Striscia la Notizia: la showgirl smentisce la crisi con Can Yaman Continua a far parlare molto il rapporto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 20 aprile 2021) La bellissimaviene ‘premiata’ con il sestodala: la showgirl smentisce lacon CanContinua a far parlare molto il rapporto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

