Riforma Brunetta | le reazioni ai nuovi concorsi pubblici e la risposta del Ministro

(Di martedì 20 aprile 2021) Ladeivoluta dalnon piace. Non piace ai giovani, che si sentono minacciati dalla valutazione dei titoli di servizio, non piace a chi chiede maggiore uguaglianza e dice no alle discriminazioni di censo. Venti di protesta si sono sollevati in seguito all’emanazione del Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, che reca “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di“. Il Dl infatti, ha introdotto novità sotto diversi temi, introducendo ladeitanto cara alper la Pubblica Amministrazione. Vediamo quindi quali ...

Ultime Notizie dalla rete : Riforma Brunetta

10 del DL 44/2021 , con la petizione lanciata da Davide Lecca su Change.org 'No ai concorsi per titoli - No alla' che ha raggiunto in pochissimi giorni oltre 30.000 firme. Il ...Concorsi 2021: le prove Il nuovo Protocollo per lo svolgimento delle selezioni pubbliche verrà pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica. Quest'ultimo consente, ...E non saranno di certo i concorsi ordinari a risolvere la situazione, visto che debbono ancora partire e non si comprende ancora come. Pittoni (Lega): non bruciamo la chance. Dall’altra parte c’è la L ...Nei prossimi giorni verrà indetto un bando per l'assunzione di 1000 tecnici esperti, ad annunciarlo è la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Upi-Anci.