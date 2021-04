Regolamento quarti di finale playoff Eurolega 2021: come funziona, chi va alle Final Four (Di martedì 20 aprile 2021) Questa sera avranno il via i quarti di Finale dei playoff di Eurolega 2021. Le prime 8 squadre della classifica, tra cui l’AX Armani Exchange Milano, si sfidano in serie al meglio delle cinque partite da cui usciranno le quattro partecipanti alla Final Four di Colonia, in Germania, in programma il 28 e il 30 maggio. Presto fatto per capire chi potrà accedere in semiFinale: occorrerà vincere tre partite all’interno di un formato casa-trasferta di 1-1-2-2-1. L’Olimpia di Ettore Messina, quarta al termine della stagione regolare con un bilancio di 21 vittorie e 13 sconfitte, se la vedrà con il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri, una delle grandi sorprese del torneo, quinto con lo stesso bilancio dei milanesi ma con lo 0-2 ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Questa sera avranno il via idideidi. Le prime 8 squadre della classifica, tra cui l’AX Armani Exchange Milano, si sfidano in serie al meglio delle cinque partite da cui usciranno le quattro partecipanti alladi Colonia, in Germania, in programma il 28 e il 30 maggio. Presto fatto per capire chi potrà accedere in semi: occorrerà vincere tre partite all’interno di un formato casa-trasferta di 1-1-2-2-1. L’Olimpia di Ettore Messina, quarta al termine della stagione regolare con un bilancio di 21 vittorie e 13 sconfitte, se la vedrà con il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri, una delle grandi sorprese del torneo, quinto con lo stesso bilancio dei milanesi ma con lo 0-2 ...

