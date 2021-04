Recovery, Draghi: 'Sarà da 221,5 miliardi, Cdm in settimana' (Di martedì 20 aprile 2021) Si stringono i tempi sul Recovery plan in vista della consegna del piano di rilancio e resilienza alla Commissione Europea il 30 aprile, preceduto dalla esposizione al Parlamento, il 26, e già questa ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 20 aprile 2021) Si stringono i tempi sulplan in vista della consegna del piano di rilancio e resilienza alla Commissione Europea il 30 aprile, preceduto dalla esposizione al Parlamento, il 26, e già questa ...

meb : Con #Draghi è stato un incontro positivo. Abbiamo parlato del “Piano nazionale di rilancio e resilienza”, sottoline… - ItaliaViva : “Incontro positivo con Draghi, abbiamo parlato del Pnrr e del cambio di passo sul piano vaccini. Abbiamo voluto met… - fattoquotidiano : IL RECOVERY IN BIANCO DI DRAGHI Di ufficiale, a due settimane dalla consegna del Piano nazionale di ripresa e resi… - CorriereCitta : Leu incontra Draghi “Il Recovery Plan non sia un libro dei sogni” - Error404_BP : RT @mariandola: #Draghi è in ritardo? Ni. #Conte era in ritardo? No. Però gran parte della stampa ed il letamaio politico tutto dicevano di… -