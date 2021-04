Reclutamento docenti, Cisl: un sistema a due canali è la scelta più sensata. Disputa meritocrazia-sanatorie è priva di senso (Di martedì 20 aprile 2021) "Abbiamo molto apprezzato l’appello rivolto dal Ministro Patrizio Bianchi alle forze politiche, perché sui temi della scuola, a partire da quello del Reclutamento, si aprano al confronto costruttivo senza rigidità e arroccamenti". Lo afferma Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 aprile 2021) "Abbiamo molto apprezzato l’appello rivolto dal Ministro Patrizio Bianchi alle forze politiche, perché sui temi della scuola, a partire da quello del, si aprano al confronto costruttivo senza rigidità e arroccamenti". Lo afferma Maddalena Gissi, segretaria generaleScuola L'articolo .

Advertising

desaric86 : RT @orizzontescuola: Reclutamento docenti, Cisl: un sistema a due canali è la scelta più sensata. Disputa meritocrazia-sanatorie è priva di… - orizzontescuola : Reclutamento docenti, Cisl: un sistema a due canali è la scelta più sensata. Disputa meritocrazia-sanatorie è priva… - CnpsScuola : #CNPS tra poco in diretta su OSTV per parlare di reclutamento! Seguiamo e commentiamo! - TecnicaScuola : Reclutamento docenti: il Ministro non vuole sanatorie, ma chiede una sintesi politica -- - TecnicaScuola : Reclutamento docenti, per ora nessun passo avanti -- -

Ultime Notizie dalla rete : Reclutamento docenti Appello presidi su riaperture: ogni scuola possa decidere quanti alunni rientrano ... su La7, si era espresso anche in riferimento alla sospensione della campagna vaccinale dei docenti:... Oggetto dell'incontro il tema del reclutamento del personale scolastico. I sindacati vorrebbero che ...

Ministro Bianchi, sblocchi il concorso ordinario per la scuola E che ci vorrebbero concorsi regolari, banditi ogni anno, per il reclutamento. C'è un concorso ... Gentile ministro, chieda in giro, agli studenti, alle loro famiglie: per essere buoni docenti non basta ...

Reclutamento docenti, per ora nessun passo avanti Tecnica della Scuola "Impossibile il distanziamento con queste aule": parlano i presidi Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, a Radio Crc sottolinea anche il problema di un numero di studenti elevato per garantire standard di sicurezza. "Scaglionamento per ...

Ministro Bianchi, sblocchi il concorso ordinario per la scuola Gentile ministro Bianchi, Nella conferenza stampa a cui lei ha partecipato, ha affermato che quando un giovane si laurea, dovrebbe sapere con certezza cosa fare per avviarsi allin ...

... su La7, si era espresso anche in riferimento alla sospensione della campagna vaccinale dei:... Oggetto dell'incontro il tema deldel personale scolastico. I sindacati vorrebbero che ...E che ci vorrebbero concorsi regolari, banditi ogni anno, per il. C'è un concorso ... Gentile ministro, chieda in giro, agli studenti, alle loro famiglie: per essere buoninon basta ...Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, a Radio Crc sottolinea anche il problema di un numero di studenti elevato per garantire standard di sicurezza. "Scaglionamento per ...Gentile ministro Bianchi, Nella conferenza stampa a cui lei ha partecipato, ha affermato che quando un giovane si laurea, dovrebbe sapere con certezza cosa fare per avviarsi allin ...