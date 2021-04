Quando le favole sono di gusto! (Di martedì 20 aprile 2021) Il blog “favole di gusto” nasce dall’incontro di due donne, Marzia Lucarini e Valentina Frassica, due mamme e due amiche. All’uscita di scuola dei propri figli, ogni occasione era un modo per parlare di ricette e tradizioni. E ovviamente della passione per la cucina! Com’è nato il blog “favole di gusto”? Il blog raccoglie idee e ricette per potersi distinguere in un universo vasto come quello del web. Gli utenti possono ritrovarsi, sentendo un calore diverso. Il nostro è un mix tra l’esperienza di vita e la passione per i fornelli. Siamo due donne diverse, ma ci compensiamo: Marzia Lucarini, classe ’72, laurea in giurisprudenza, è giornalista pubblicista, speaker amatoriale ed un passato da expert presso Hse24. Ha sempre avuto due anime: quella di scrittrice e redattrice e quella di donna e mamma che ama coccolare i ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 20 aprile 2021) Il blog “di gusto” nasce dall’incontro di due donne, Marzia Lucarini e Valentina Frassica, due mamme e due amiche. All’uscita di scuola dei propri figli, ogni occasione era un modo per parlare di ricette e tradizioni. E ovviamente della passione per la cucina! Com’è nato il blog “di gusto”? Il blog raccoglie idee e ricette per potersi distinguere in un universo vasto come quello del web. Gli utenti posritrovarsi, sentendo un calore diverso. Il nostro è un mix tra l’esperienza di vita e la passione per i fornelli. Siamo due donne diverse, ma ci compensiamo: Marzia Lucarini, classe ’72, laurea in giurisprudenza, è giornalista pubblicista, speaker amatoriale ed un passato da expert presso Hse24. Ha sempre avuto due anime: quella di scrittrice e redattrice e quella di donna e mamma che ama coccolare i ...

Favole in musica: un viaggio musicale e fantastico L'Associazione Jasmine con Francesca Capri e Gianluca Lalli presentano: un viaggio musicale e fantastico tra le favole al telefono di Rodari. Sabato 24 aprile, alle ore 17.

