Probabili formazioni Spezia - Inter | aggiornamenti

(Di martedì 20 aprile 2021) LA- Nellosono tornati in gruppo Ramos , Dell'Orco e Mattiello . Oggi tamponi come da protocollo anti Covid - 19 poi rifinitura. Qui: rientro ieri mattina da Napoli , poi seduta ...

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

GENOVA - Nel Genoa Criscito di nuovo titolare e Pandev favorito per un posto in attacco. Nel Benevento rientra Tuia dalla squalifica e Inzaghi rilancia Hetemaj , avendolo fatto riposare contro la ...LA SPEZIA - Nello Spezia sono tornati in gruppo Ramos , Dell'Orco e Mattiello . Oggi tamponi come da protocollo anti Covid - 19 poi rifinitura. Qui Inter : rientro ieri mattina da Napoli , poi seduta ...Per Pirlo infortunato Chiesa, pronto Kulusevski. Tornano Ronaldo e Bonucci. Per D'Aversa rientrano Hernani e Karamoh, fuori Gagliolo e Kucka ...Probabili formazioni. Domani, Stadio Picco, ore 20.45. SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Chabot, Marchizza; Pobega, M. Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. Allenatore: I ...