Perez | «SuperLega con le squadre che generano valore per le TV» con video

(Di martedì 20 aprile 2021) Florentinospiega, rassicura i tifosi, risponde alle critiche, ma soprattutto attacca duramente l'Uefa. Nella sua doppia veste di presidente del Real Madrid e numero uno della neo nata, il dirigente spagnolo si è preso la scena per due ore su El Chiringuito tv per mettere in piedi la sua difesa dopo...

Advertising

DiMarzio : LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Un Real Madrid-Manchester o un Barcellona-Milan sono più attrattivi di sfide… - tancredipalmeri : Florentino Perez: 'Non è possibile che nelle leghe inglesi, spagnole, italiane, le piccole guadagnino soldi, e le g… - DiMarzio : LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Obiettivo? Partire il prima possibile. La Uefa si arrabbia, ma noi abbiamo d… - MaxPettinato : @Gazzetta_it Florentino Perez: 'Senza la SuperLega il calcio morirà prima del 2024. Grandi e piccoli club moriranno… - NapoliCalciogol : “Pure il Napoli potrà partecipare alla Superlega”: parla Florentino Perez -

Ultime Notizie dalla rete : Perez SuperLega

Florentinospiega così, in un'intervista al El Chiringuito de Jugones, i motivi che hanno portato alla nascita della, di cui è presidente. "I giovani sotto i 24 anni, al 40%, non ...Lo ha dichiarato Florentino, presidente del Real Madrid e del nuovo torneo che, ha assicurato il dirigente in un'intervista alla televisione spagnola, "inizierà il prima possibile".ha ...Continuano le polemiche per la nascita della SuperLega. Il segretario generale Anas Laghrari prova a fare chiarezza.Florentino Perez spiega, rassicura i tifosi, risponde alle critiche, ma soprattutto attacca duramente l'Uefa. Nella sua doppia veste di ...