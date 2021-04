Oriocenter e il suo “quadrilatero della moda”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 aprile 2021) Emporio Armani, Elisabetta Franchi, Woolrich, Polo Ralph Lauren. E ancora: Weekend by Max Mara, Lacoste, Hugo Boss, Twinset. E poi anche Patrizia Pepe, Michael Kors, Coccinelle. Non è via Monte Napoleone, non è viale Manzoni, non è Milano, è ildi. Quello che si dispiega attorno alla scala mobile dove tutti questi grandi nomi del lusso si trovano, un’area che può essere percorsa e scoperta con poco meno di cento passi. Emporio Armani è il progetto nato nel 1981, agli inizigrande espansione del marchio Armani, fondato solo sei anni prima da Giorgio Armani e Sergio Galeotti. Emporio espone in vetrina e sui suoi scaffali quei capi dal taglio più giovanile e trendy, ed è in questo senso complementare alla linea “Giorgio Armani” che è ovviamente il brand core ...