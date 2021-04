Advertising

torinoggi : Oltre 900 chili di carne mal conservata: i Nas chiudono una macelleria nella zona di Ivrea - StampaTorino : Nella macelleria di Chiaverano sequestrata quasi una tonnellata di carne mal conservata - Resenzatrono : RT @Nicol35807036: Provo a omaggiare nel mio piccolo il nostro fondatore, al quale dobbiamo tutto... ??? Herbert Kilpin,ultimo di nove figl… - danny_italy : RT @RadioGioconda: #malore #paluzza Spirato a Paluzza il macellaio colto da un malore fatale: A Paluzza, Marco Lazzara il gestore della sto…

I Carabinieri del NAS di Torino hanno denunciato il titolare di una macelleria nella zona di Ivrea a seguito del rinvenimento di 920 kg di prodotti di carne tenuti in cattivo stato di conservazione. La macelleria era infatti priva dei basilari requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme di legge. In particolare, durante i controlli è stato scoperto un diffuso stato di sporcizia nei locali e rifiuti male stoccati.