Nella ‘green list’ Iucn 10 nuove aree protette | Italia sale a quota tre

Leggi su italiasera

(Di martedì 20 aprile 2021) L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura () ha ammesso dieci, situate in Svizzera, Francia e, alla Green List, lo standard globale che ne riconosce la gestione efficace su scala mondiale. È stato, inoltre, rinnovato lo status di appartenenza alla Green List di tredella Repubblica di Corea e unana. La Green List dell’è formata ad oggi da 59situate in 16 Paesi in tutto il mondo. In, sono due leaggiunte alla Green List dell’: il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, mentre lo ...