Nel Regno Unito persone giovani e sane saranno reinfettate deliberatamente col coronavirus (Di martedì 20 aprile 2021) Il nuovo studio vuole capire la dose minima di coronavirus in grado di infettare persone che lo hanno già contratto in passato e i meccanismi immunitari messi in campo per fermarlo (Foto: Pixabay)Cosa succede nell'organismo quando viene di nuovo in contatto col coronavirus? Per scoprirlo nel Regno Unito è partito un nuovo studio che fa ricorso a volontari: già infettate naturalmente in passato, queste persone saranno esposte di nuovo al patogeno per capire a quale dose il virus torna a replicarsi nel corpo e in che modo il sistema immunitario risponde per fermare l'infezione. Lo studio, sostengono i responsabili, potrebbe dirci molto sul coronavirus e su noi stessi, aiutando a sviluppare strumenti di prevenzione e clinici più efficaci. Si tratta di ...

