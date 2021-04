Michelle Hunziker: Epic fail su Instagram, la foto ha errori di Photoshop (Di mercoledì 21 aprile 2021) Michelle Hunziker negli ultimi giorni non riesce proprio a star fuori dalle polemiche. Dopo essere finita al centro delle polemiche insieme a Gerry Scotti per uno sketch a Striscia la Notizia ritenuto razzista da una buona fetta di pubblico e che è finito persino oltreoceano, poche ore fa la conduttrice ha pubblicato uno scatto sui social senza accorgersi dei colossali errori di fotoritocco. Nell’angolo in basso a destra infatti le assi della porta rossa si deformano in maniera del tutto innaturale: Su Instagram non sono ovviamente mancati i commenti che gliel'hanno fatto notare: Nooo mich sei così bella, lo eri anche senza Photoshop ?????? tutta bodyapositivity e poi ritocca le foto senza averne nemmeno bisogno. Bah peccato che le assi dello sfondo vicino ... Leggi su sicksadworld (Di mercoledì 21 aprile 2021)negli ultimi giorni non riesce proprio a star fuori dalle polemiche. Dopo essere finita al centro delle polemiche insieme a Gerry Scotti per uno sketch a Striscia la Notizia ritenuto razzista da una buona fetta di pubblico e che è finito persino oltreoceano, poche ore fa la conduttrice ha pubblicato uno scatto sui social senza accorgersi dei colossalidiritocco. Nell’angolo in basso a destra infatti le assi della porta rossa si deformano in maniera del tutto innaturale: Sunon sono ovviamente mancati i commenti che gliel'hanno fatto notare: Nooo mich sei così bella, lo eri anche senza?????? tutta bodyapositivity e poi ritocca lesenza averne nemmeno bisogno. Bah peccato che le assi dello sfondo vicino ...

