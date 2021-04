LIVE Sinner-Gerasimov 6-3 4-1, ATP Barcellona in DIRETTA: l’azzurro tenta la fuga anche nel secondo set (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Spinge bene dopo il servizio il giocatore di Minsk. 0-15 Doppio fallo numero cinque per il bielorusso. 4-1. Chiude con l’ace questo game Sinner! Che personalità per vincere questo gioco annullando ben tre palle break. A-40 Angolo stupendo trovato da Sinner che butta fuori dal campo il suo avversario. 40-40 Solido Sinner con il dritto e alla fine la resistenza di Gerasimov è piegata. 40-A Un altro gratuito concesso con il rovescio dall’azzurro. Altra palla del controbreak. 40-40 Rovescio lungolinea eccezionale dal centro del campo! 30-40 Smorzata bellissima e chiusura docile a rete. 15-40 Martella Sinner, ma al terzo dritto perde completamente il controllo. Prime palle break della partita per ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Spinge bene dopo il servizio il giocatore di Minsk. 0-15 Doppio fallo numero cinque per il bielorusso. 4-1. Chiude con l’ace questo game! Che personalità per vincere questo gioco annullando ben tre palle break. A-40 Angolo stupendo trovato dache butta fuori dal campo il suo avversario. 40-40 Solidocon il dritto e alla fine la resistenza diè piegata. 40-A Un altro gratuito concesso con il rovescio dal. Altra palla del controbreak. 40-40 Rovescio lungolinea eccezionale dal centro del campo! 30-40 Smorzata bellissima e chiusura docile a rete. 15-40 Martella, ma al terzo dritto perde completamente il controllo. Prime palle break della partita per ...

