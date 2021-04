LIVE Sinner-Gerasimov 2-2, ATP Barcellona in DIRETTA: si procede on serve in questo avvio (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 CHE SCAMBIO! Sinner sposta a destra e a sinistra il suo avversario e chiude con una smorzata delicatissima. 15-15 Buon serve and volley giocato da Gerasimov che toglie il tempo a Sinner. 0-15 Rovescio in cross chirurgico e poi dritto anomalo a chiudere in lungolinea. 2-2. Game che va via piuttosto velocemente, con Sinner che ottiene dei punti diretti dal suo servizio. 40-0 Incide Sinner col dritto lungolinea e non controlla Gerasimov. 30-0 Non riesce a rispondere il bielorusso. 15-0 Una prima molto efficace esterna per Sinner. 1-2. Gerasimov esce bene col dritto in lungolinea dopo uno scambio piuttosto duro e tiene il servizio con una certa ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 CHE SCAMBIO!sposta a destra e a sinistra il suo avversario e chiude con una smorzata delicatissima. 15-15 Buonand volley giocato dache toglie il tempo a. 0-15 Rovescio in cross chirurgico e poi dritto anomalo a chiudere in lungolinea. 2-2. Game che va via piuttosto velocemente, conche ottiene dei punti diretti dal suo servizio. 40-0 Incidecol dritto lungolinea e non controlla. 30-0 Non riesce a rispondere il bielorusso. 15-0 Una prima molto efficace esterna per. 1-2.esce bene col dritto in lungolinea dopo uno scambio piuttosto duro e tiene il servizio con una certa ...

