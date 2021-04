«L’Isola dei Famosi 2021» e Fariba | perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 aprile 2021) A fidarsi dei naufraghi sembra che Fariba Tehrani sia qualcosa di molto vicino all'undicesima piaga d'Egitto, paragonabile solo all'invasione delle cavallette e dei rospi. La verità è che, nel bene e male, Fariba Tehrani è una delle poche a fare quello che qualunque concorrente di un reality come L'Isola dei Famosi è chiamato a fare: creare dinamiche. Fariba all'Isola segue le sue regole, rimbecca gli altri quando non fanno le cose come dice lei e martella sullo stesso concetto come certi bambini che si impuntano fino a quando i grandi non dicono loro che hanno ragione, che sono disposti a tutto pur di porre fine alla litania e ritrovare la pace. Il punto, però, non è quanto Fariba possa spingersi – avevamo avuto un assaggio della sua personalità anche a Pechino Express con la figlia Giulia Salemi – ma la reazione, spesso esagerata o, quantomeno, eccessivamente violenta dei naufraghi che, anche per via della fame e della provata resistenza fisica, non riescono a dimostrarsi né magnanimi né tolleranti.