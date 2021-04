L’impegno politico non fa bene (ai like). Il caso Ferragni/Fedez (Di martedì 20 aprile 2021) Nelle ultime due settimane le incursioni delle social star nel campo minato della politica italiana hanno rianimato la discussione sulla crescente tendenza degli influencer a condizionare, prima e molto di più degli attori politici, l’agenda del dibattito pubblico. Gli esempi sono tanti, però qui è utile dirottare la lente sulla coppia “Ferragni&Fedez” – nella classifica stilata da Sensemakers a gennaio 2021 si prende la prima e la quinta piazza tra i “top 15” influencer italiani con oltre 67 milioni di interazioni – che con due post in successione ha sconvolto la routine delle pubblicazioni “leggere” riuscendo ad accendere i riflettori su temi totalmente diversi e distanti l’uno dall’altro. Il 2 aprile è Chiara Ferragni, in un post su Instagram, a rianimare prepotentemente la discussione sulla gestione della campagna di ... Leggi su formiche (Di martedì 20 aprile 2021) Nelle ultime due settimane le incursioni delle social star nel campo minato della politica italiana hanno rianimato la discussione sulla crescente tendenza degli influencer a condizionare, prima e molto di più degli attori politici, l’agenda del dibattito pubblico. Gli esempi sono tanti, però qui è utile dirottare la lente sulla coppia “” – nella classifica stilata da Sensemakers a gennaio 2021 si prende la prima e la quinta piazza tra i “top 15” influencer italiani con oltre 67 milioni di interazioni – che con due post in successione ha sconvolto la routine delle pubblicazioni “leggere” riuscendo ad accendere i riflettori su temi totalmente diversi e distanti l’uno dall’altro. Il 2 aprile è Chiara, in un post su Instagram, a rianimare prepotentemente la discussione sulla gestione della campagna di ...

