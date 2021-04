La Spagna verso il divieto di fumare all' aperto | ' Veicolo di diffusione del virus'

Advertising

FonteUfficiale : La 'nuvola' prodotta dalla sigaretta potrebbe essere un vettore del virus nei luoghi dove la distanza è ridotta - globalistIT : - PaoloCaminiti1 : RT @Adnkronos: #Covid, Spagna verso divieto di fumo all'aperto: 'Pericolo contagi'. Cosa ne pensate? - giuiacovelli : RT @Adnkronos: #Covid, Spagna verso divieto di fumo all'aperto: 'Pericolo contagi'. Cosa ne pensate? - tusciaweb : La Spagna va verso il divieto di fumo all’aperto: “Aumenta il contagio” Madrid - La Spagna va verso il divieto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna verso

outstream Inalcune comunità autonome - scrive 'El Pais' - stanno lavorando al divieto di ... Vietare di fumare all'aria aperta è eccessivo, stiamo attenti altrimenti qui si va sempre più...El Pais scrive che inalcune comunità autonome stanno lavorando per vietare di fumare all'... Vietare di fumare all'aria aperta è eccessivo , stiamo attenti altrimenti qui si va sempre più...Secondo molti esperti la 'nuvola' di aerosol prodotta dalla sigaretta, tradizionale ed elettronica, potrebbe essere un vettore dove la distanza tra persone è ridotta ...Igor il Russo, il processo a suo carico per i tre omicidi commessi in Spagna si avvia verso la fine. Chiuso il dibattimento, si attende ora la sentenza, per la quale non è ancora stata ...