La ricetta di Rummenigge per salvare il calcio | Ridurre i costi

Leggi su agi

(Di martedì 20 aprile 2021) AGI - “Se ne parlava da dieci anni e abbiamo sempre deciso di mantenere il modello esistente. Poi il coronavirus ha danneggiato tutto ileuropeo, soprattutto le grandi squadre, che senza tifosi allo stadio hanno perso tanto” e così “alcuni club hanno pensato che fosse quindi il momento buono per fare una Superlega. Ed è nato un grande casino...”. “Adesso abbiamo la grande chance di trovare soluzioni per tornare a unpiù razionale. Tutte le aziende in Italia, Giappone, Germania o Usa pensano a: solo nelsi pensa di risolvere tutto con l'aumento dei ricavi ed è un danno, su questo non si discute: senza dodici grandi squadre la competizione è danneggiata”. Karl-Heinz Rummenigge, ceo del Bayern Monaco Parola di Kalle Rummenigge, Ceo del Bayern Monaco e ...