J&J | via libera EMA | vaccino sicuro | benefici superano rischi

(Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – L'Agenzia europea del farmaco (EMA) riconosce "possibili" legami di causa-effetto tra il vaccino Johnson & Johnson e gli eventi "molto rari" di trombosi cerebrale che si sono verificati negli Usa. E' quanto si legge in una nota dell'Agenzia Ue, al termine della revisione sul siero, dopo rarissimi casi di trombosi cerebrale negli Stati Uniti nella quale si precisa però che i benefici superano i rischi. L'ente regolatorio precisa che tutti gli eventi rari di trombosi cerebrale "si sono verificati in persone di età inferiore a 60 anni entro tre settimane dalla vaccinazione" con il siero di Johnson & Johnson, "la maggioranza nelle donne. Sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori di rischio specifici non sono stati confermati".

