In tutto il mondo si sta agendo per limitare le grandi potenze tecnologiche (Di martedì 20 aprile 2021) Nel mondo ci si sta rendendo conto che il potere delle maggiori potenze tecnologiche è troppo grande e che la loro azione è troppo pervasiva in più di un senso. In tutti i paesi, dall'occidente all'oriente, nell'ultimo paio di anni ci si è mossi per limitare il potere di singole industrie e anche la Cina è arrivata a multare Alibaba per ben 2,8 miliardi di dollari per pratiche anticoncorrenziali. Proprio su questo e sull'incapacità di agire efficacemente nella moderazione dei contenuti si basano le azioni dei governi, considerato che per molti giganti tecnologici sono questi i punti deboli maggiori. LEGGI ANCHE >>> UE pronta a regolamentare l'AI vietandone, tra le altre cose, l'utilizzo per la sorveglianza di massa Le dieci maggiori aziende tecnologiche sono la terza potenza economica più ...

