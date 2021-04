Il problema al GPS su Android Auto è stato risolto… oppure no! (Di martedì 20 aprile 2021) I bug su Android Auto sembrano non avere fine, e alcuni tra coloro che utilizzano quotidianamente il sistema in-car di Google lo sanno bene L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 20 aprile 2021) I bug susembrano non avere fine, e alcuni tra coloro che utilizzano quotidianamente il sistema in-car di Google lo sanno bene L'articolo proviene da Tutto

Advertising

TuttoAndroid : Il problema al GPS su Android Auto è stato risolto… oppure no! - annaros70527446 : RT @Albatro31673125: @openarms_it Ottimo! Come lasciate il porto, dato che le rotte rimangono sul GPS, tenete il dito sul tasto 'go to'… -