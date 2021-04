Grillo | Marcucci Pd | “Difficile ipotizzare alleanze con M5S dopo video osceno”

(Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr – Ildi Beppesullo stupro di gruppo del quale è accusato il figlio Ciro mette forse la pietra tombale su un’ipotesi di alleanza tra pentastellati e Pd: “Giuseppe Conte dira’ qualcosa sull’di Beppe?” si chiede il senatore “renziano” Andreadel Pd “Il silenzio del M5s renderebbe molto piu’anche il soloprivilegiate con loro”.(Pd): “Conte non parla?” Questo è l’intervento su Twitter del senatore Andreadel Pd: “Aspetto con impazienza le parole che dovrà dire il leader in pectore del M5S Giuseppe Conte in merito all’incredibiledel garante” dichiara il senatore dem ...

andrea(2) - 'Aspetto con impazienza le parole che dovrà dire il leader in pectore del M5S Giuseppe Conte in merito all'incredibile video del garante. Dopo le parole dell'ex comico, servono ...Poi Renzi mette l'accento sui mancati commenti dei colleghi dell'ex comico: " Le parole di- ... Anche il senatore del Pd Andreaha chiesto chiarimenti sulla posizione dell'ex premier: " ...Numerosi politici hanno condannato le parole di Beppe Grillo, che in un video difendeva il figlio, indagato per violenza sessuale. A fare più rumore, però, è il silenzio di Conte e Di Maio ..."Aspetto con impazienza le parole che dovrà dire il leader in pectore del M5S Giuseppe Conte in merito all'incredibile video del garante. (ANSA) ...