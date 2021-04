“Grillo ha fatto spettacolo sulla pelle altrui, trascinando sul banco degli imputati nostra figlia” (Di martedì 20 aprile 2021) Il garantismo deve essere rispettato: ogni persona è innocente fino all’eventuale condanna. Su questo non ci piove, ma il video in difesa del figlio pubblicato da Beppe Grillo nel pomeriggio di lunedì ha superato i limiti del consentito. Il genitore che difende il figlio è la cosa più naturale che ci sia, ma i toni utilizzati dal comico genovese (qui il filmato integrale) – e anche il suo ruolo mediatico e politico – sono censurabili. I genitori della giovane ragazza italo-svedese che ha denunciato Ciro Grillo e i suoi amici hanno voluto replicare attraverso poche parole rilasciate dalla loro legale, Giulia Bongiorno. Beppe Grillo, la replica dei genitori della ragazza che ha denunciato lo stupro “Siamo distrutti. Il tentativo di fare spettacolo sulla pelle altrui è ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Il garantismo deve essere rispettato: ogni persona è innocente fino all’eventuale condanna. Su questo non ci piove, ma il video in difesa del figlio pubblicato da Beppenel pomeriggio di lunedì ha superato i limiti del consentito. Il genitore che difende il figlio è la cosa più naturale che ci sia, ma i toni utilizzati dal comico genovese (qui il filmato integrale) – e anche il suo ruolo mediatico e politico – sono censurabili. I genitori della giovane ragazza italo-svedese che ha denunciato Ciroe i suoi amici hanno voluto replicare attraverso poche parole rilasciate dalla loro legale, Giulia Bongiorno. Beppe, la replica dei genitori della ragazza che ha denunciato lo stupro “Siamo distrutti. Il tentativo di fareè ...

