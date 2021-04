Ghana, attrice posa nuda con il figlio di 7 anni e viene arrestata (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo aver pubblicato una foto nuda con il figlio,l'attrice Rosemond Brown nota come Akuapem Poloo è stata arrestata subito dopo la sentenza del tribunale Pubblica una foto nuda con il figlio, attrice ghanese condannata a 3 mesi di carcere per abusi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo aver pubblicato una fotocon il,l'Rosemond Brown nota come Akuapem Poloo è statasubito dopo la sentenza del tribunale Pubblica una fotocon ilghanese condannata a 3 mesi di carcere per abusi su Notizie.it.

CarolinaDElia_ : Attrice arrestata per una foto in intimo col figlio su Instagram - Piergiulio58 : Ghana, tre mesi di carcere a un'attrice per la foto in mutande con il figlio. - Labatarde2 : Ma perché mai verranno dal Ghana si sta una favola -