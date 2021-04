Germania: volano i Verdi, sorpasso sui conservatori che crollano (Di martedì 20 aprile 2021) Scelti i candidati cancellieri, i Verdi tedeschi sorpassano per la prima volta i conservatori dell'Unione e toccano il 28% dei consensi, con un aumento di ben 5 punti dovuto alla nomina di Annalena ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) Scelti i candidati cancellieri, itedeschi sorpassano per la prima volta idell'Unione e toccano il 28% dei consensi, con un aumento di ben 5 punti dovuto alla nomina di Annalena ...

Reti e infrastrutture, chiave del rilancio: investimenti, profitti e dividendi Quel Rapporto nel paragrafo 4.2 definiva infrastrutture e ambiente "volano del rilancio" e li ... l'Olanda 4 a , la Svezia, la Norvegia e la Finlandia 6 a , 7 a e 13 a , la Germania 17 a , la Francia ...

Germania, respinti passeggeri con test pcr solo in italiano Uno dei requisiti per poter entrare in Germania con un volo aereo, come ricorda il sito di Berlino Magazine, è la presentazione di un test Covid negativo. Ma sono giunte numerose segnalazioni per cui ...

