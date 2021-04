George Floyd, condannato l’agente Derek Chauvin: colpevole di tutti e tre i capi d’accusa per omicidio (Di martedì 20 aprile 2021) C’era grande attesa nella giornata di oggi per l’esito del processo sulla morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso il 25 maggio 2020 dall’agente di polizia Derek Chauvin. Il video della morte di Floyd ha indignato la comunità nera e non solo degli Stati Uniti e la sentenza è stata attesa in un clima di enorme tensione. La lettura della sentenza però ha evitato scontri: Derek Chauvin è stato trovato colpevole. Sentenza George Floyd: il verdetto sull’omicidio La morte di George Floyd è stata omicidio? L’opinione pubblica non ha dubbi: il video in cui l’agente Chauvin tiene a terra l’uomo e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 aprile 2021) C’era grande attesa nella giornata di oggi per l’esito del processo sulla morte di, l’afroamericano ucciso il 25 maggio 2020 daldi polizia. Il video della morte diha indignato la comunità nera e non solo degli Stati Uniti e la sentenza è stata attesa in un clima di enorme tensione. La lettura della sentenza però ha evitato scontri:è stato trovato. Sentenza: il verdetto sull’La morte diè stata? L’opinione pubblica non ha dubbi: il video in cuitiene a terra l’uomo e ...

