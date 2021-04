Gemma e la sfilata a tema a Uomini e Donne (Di martedì 20 aprile 2021) A “Uomini e Donne”, Gemma Galgani si è trasformata in Madonna in occasione della sfilata a tema “Come una star”, attirando le critiche di Tina. Uomini e Donne, Gemma Galgani si trasforma in Madonna su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) A “”,Galgani si è trasformata in Madonna in occasione della“Come una star”, attirando le critiche di Tina.Galgani si trasforma in Madonna su Notizie.it.

Advertising

uominiedonne : Gemma vince la sfilata a tema 'Come una star' ?? Era lei la vostra preferita? #UominieDonne - bagnotrash : Non Gemma che vince la sfilata arrivando prima con il massimo dei voti sulle note di 'Like a Virgin' di Madonna ??… - MONICA57047656 : Qualcuno spieghi a Gemma che pur arrivando prima alla sfilata non ha vinto nulla, e che stasera tornerà in hotel so… - FanFerrante : mi scrivono 'gemma ha osato nella sfilata' peccato che per conoscere qualcuno non faccia tutti questi sforzi...anz… - Canieuest96 : RT @FanFerrante: la sfilata, i 10: queste sono le soddisfazioni vere per gemma. mica conoscere una persona. sono le telecamere il suo vero… -